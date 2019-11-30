"Газпром" заявил, что готов поставлять топливо в Китай через "Силу Сибири"

"Сила Сибири" является крупнейшим инвестиционным проектом "Газпрома".

Зампредседателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов заявил, что "Газпром" готов поставлять топливо на территорию Китая через газопровод "Сила Сибири".

Общая протяженность газовой трубы составляет 4,5 тысяч километров. Также у нее имеется девять компрессорных станций. По словам Маркелова, это крупнейший инвестиционный проект в истории компании. Помимо этого, трубу будут использовать для транспортировки газа внутри страны.

Запуск газопровода "Сила Сибири" состоится на следующей неделе.

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Видео: YouTube / Газпром трансгаз Томск