Путин получит приглашение от Исландии на саммит Арктического совета

Саммит состоится в Рейкьявике в 2020 году.

Президент России Владимир Путин получит приглашение от МИДа Исландии на саммит Арктического совета. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на исландского министра Гудлёйгура Тора Тордарсона.

Тордарсон подчеркнул, что обсуждал визит российского лидера с главой МИД России Сергеем Лавровым, когда ездил в Москву. Министр добавил, что постарается сделать мероприятие максимально успешным для глав приглашенных стран.

Исландия будет выступать в качестве председателя совета до 2021 года. За тем этот пост на 2 года перейдет России.

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