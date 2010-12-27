Источник назвал дату церемонии пуска газа в Китай по "Силе Сибири"

Иностранцы получат российский газ по новому трубопроводу уже в начале декабря.

Названа дата церемонии пуска газа в Китай по трубопроводу "Сила Сибири". Изначально запуск газопровода планировался на 20 декабря, но позже мероприятие перенесли на 2 число. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на собственные источники.

Ранее глава "Газпрома "Алексей Миллер говорил, что строительство объекта идет с опережением графика сдачи. Поставки газа по участку "Хэйхэ - Чанлин" будут возможны уже с 1 декабря 2019 года. Известно, что ресурсы будут транспортироваться из месторождений газа в Восточной Сибири. Центрами выступают Чаяндинское в Якутии и Ковыктинское в Иркутской области

Договор о поставках по "восточному" маршруту подписан с Китаем 21 мая 2014 года. Газ будет идти транзитом не только в Китай, но и в ближайшие регионы России. Пропускная мощность трубопровода составляет 38 млрд. кубометров ежегодно.

Ранее Piter.tv писал о том, что санкции США дадут дальнейшее развитие отношениям России и Китая.

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