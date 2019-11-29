В Благовещенске достроен мост через Амур в Китай

В Благовещенске достроили единственный мост через реку Амур в Китай. Уже завершено создание мостового перехода. Работы начались в 2016 году, две части стыковались в конце мая 2019-го. Конструкция представляет собой вантовый мост с низкими пилонами и двухполосной проезжей частью. Пропускная способность переправы достигает 630 грузовиков, 164 автобусов и 68 легковых автомобилей.
Глава Приамурья Василий Орлов заявил, что сейчас чиновники начинают процесс оформления документов. Бумаги приведут в порядок до апреля 2020 года, после этого мост начнет функционировать. Сначала по нему сможет передвигаться только большегрузный транспорт по временной схеме движения. С 2021 года появится постоянный пропускной пункт, сейчас идет его достройка.
Через несколько дней в регионе состоится открытие газопровода "Сила Сибири". Правительство региона также начало возводить уникальную канатную дорогу.
Ранее Piter.tv писал о том, что в Китае под туристами порвался канатный мост.
Видео: YouTube/Anton Sasin, ИНЦИДЕНТ
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