В Китае под туристами порвался канатный мост

В сети опубликовано видео, как канатный мост раскачивается, а затем рвется, а люди падают.

В провинции Гуандун (Китай) на туристическом маршруте под туристами порвался канатный мост.

6 туристов зашли на веревочный мост. Один из них начал прыгать и раскачивать мост. Остальные 5 туристов качались в такт. В результате мост не выдержал таких нагрузок и порвался. На туристах были страховочные пояса, они не пострадали. Работники парка вытащили всех туристов на безопасное место.

Один из туристов снимал на видео происходящее, это видео и появилось в сети.

Накануне Piter.TV публиковал видео из США: Восемнадцать машин столкнулись на гонке NASCAR.

Видео:澎湃新闻