Видео взрыва: Под Липецком на трассе взорвалась легковушка

Под Липецком на дороге взорвалась отечественная легковушка.
В социальной сети ВКонтакте в одном из сообществ Липецка опубликовано видео взрыва легкового автомобиля на трассе у с.Ленина. Сообщается, что водитель автомобиля, на котором было установлено газовое оборудование, во время движения заметил возгорание в двигательном отсеке.
Люди успели покинуть автомобиль, до того как он взорвался. Приехавшим пожарным осталось только потушить огонь. Машина выгорела полностью.
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