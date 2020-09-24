Видео взрыва: Под Липецком на трассе взорвалась легковушка

Автомобиль работал на газу. Люди успели спастись.

Под Липецком на дороге взорвалась отечественная легковушка.

В социальной сети ВКонтакте в одном из сообществ Липецка опубликовано видео взрыва легкового автомобиля на трассе у с.Ленина. Сообщается, что водитель автомобиля, на котором было установлено газовое оборудование, во время движения заметил возгорание в двигательном отсеке.

Люди успели покинуть автомобиль, до того как он взорвался. Приехавшим пожарным осталось только потушить огонь. Машина выгорела полностью.

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