В Москве полиция задержала таксиста - наркодилера

Московские госавтоинспекторы задержали таксиста с марихуаной.
Столичное МВД сообщает, что сотрудниками 2-го Отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве в районе п. Внуковское было остановлено такси для проверки документов. Правоохранители заметили, что таксист сильно нервничает, чем вызвал подозрение. На место были вызваны оперативники.
При досмотре у таксиста был найден в кармане брюк сверток из фольги, в котором было 100 г марихуаны. На водителя возбуждено уголовное дело, он оставлен на свободе по подписке о невыезде и надлежащем поведении.
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Фото и видео: МВД МЕДИА
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