Характеризовался положительно: В Нижнем Тагиле поймали извращенца - педофила

Мужчина выслеживал маленьких школьниц, преследовал их и приставал.

В Нижнем Тагиле удалось поймать педофила, который домогался маленьких школьниц.

ГУ МВД России по Свердловской области сообщает, что благодаря кропотливым и усиленным действиям сотрудников МВД удалось раскрыть преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних школьниц в Нижнем Тагине.

В МВД рассказали, что преступления против школьниц были совершены в январе и августе нынешнего года в одном из микрорайонов города. Извращенца удалось установить и задержать с помощью ОМОНа прямо на рабочем месте. Им оказался местный житель 1976 года рождения.

Мужчина характеризовался положительно. Ранее никогда не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Работал на крупном предприятии Нижнего Тагила. Проживал в этом же районе города с сожительницей.

Ранее:В Новосибирской области поймали извращенца, изнасиловавшего 3 мальчиков

Фото:ГУ МВД России по Свердловской области