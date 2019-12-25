В Янино в результате взрыва газового баллончика в машине пострадал водитель

В салоне авто взорвался газовый баллон. Водитель получил ожоги.

В четверг, 4 февраля, в поселке Янино Всеволожского района произошел инцидент, в ходе которого пострадал мужчина, сообщили очевидцы в соцсетях.

В салоне иномарки, стоящей на улице Оранжевой у ЖК "Янила Кантри", взорвался газовый баллон. Водитель получил ожоги, по предварительной информации, незначительной степени. Отмечается, что баллон рванул после того, как мужчина закурил в машине. Судя по опубликованным фото, автомобиль не подлежит восстановлению.

Ранее мы писали, что две иномарки столкнулись на перекрестке Марата и Боровой.

Фото: vk.com/yaninoo