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В Янино в результате взрыва газового баллончика в машине пострадал водитель
Сегодня, 17:15
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smirenny

В Янино в результате взрыва газового баллончика в машине пострадал водитель

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В салоне авто взорвался газовый баллон. Водитель получил ожоги.

В четверг, 4 февраля, в поселке Янино Всеволожского района произошел инцидент, в ходе которого пострадал мужчина, сообщили очевидцы в соцсетях. 

В салоне иномарки, стоящей на улице Оранжевой у ЖК "Янила Кантри", взорвался газовый баллон. Водитель получил ожоги, по предварительной информации, незначительной степени. Отмечается, что баллон рванул после того, как мужчина закурил в машине. Судя по опубликованным фото, автомобиль не подлежит восстановлению. 

Ранее мы писали, что две иномарки столкнулись на перекрестке Марата и Боровой.

Фото: vk.com/yaninoo

Теги: авария, взрыв машины, дтп, янино
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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dogmast
Сегодня 17:49

вот так и вози болон с газом, не чего хорошего

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