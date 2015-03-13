Две иномарки столкнулись на перекрестке Марата и Боровой

В четверг, 4 февраля, на перекрестке улицы Марата и Боровой столкнулись "Форд" и "Фольксваген", сообщил очевидец в соцсетях.
"Форд" и "Фольксваген" схлестнулись в неравной борьбе на пересечении ул. Марата и Боровой, проиграл забор, у него травмы средней степени тяжести
отметил петербуржец.
В распоряжение редакции Piter.T попала видеозапись с камер наблюдения. По всей видимости, водитель "Форда" решил перестроиться в соседнюю полосу, не удостоверившись в безопасности маневра, из-за чего попутному "Фольксвагену" пришлось перестраиваться правее, в конечном счете водитель иномарки врезался в забор.
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Видео: Piter.TV
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