Неизвестный угнал "ГАЗель" у петербургского предпринимателя

Машина пропала с парковки у дома по проспекту Юрия Гагарина.

Утром 3 февраля в полицию Петербурга обратился 40-летний индивидуальный предприниматель. Как стало известно Piter.TV, мужчина лишился своей "ГАЗели", припаркованной у дома №46 по проспекту Юрия Гагарина.

Со слов мужчины, он оставил свою машину по этому адресу в 20.00 накануне, а в 9 утра уже не нашел "ГАЗель" на месте. Ущерб автовладелец оценил в 1,2 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже, угонщика разыскивают.

Ранее мы рассказывали, что лжеполицейский обманул пожилую петербурженку на 600 тысяч рублей.

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