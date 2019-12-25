Лжеполицейский обманул пожилую петербурженку на 600 тысяч рублей

Пенсионерка отдала деньги, чтобы решить проблемы сына.

Днем 3 февраля в полицию Петербурга обратился мужчина 1963 года рождения, проживающий в поселке Вырица, и заявил, что его мать обманул мошенник. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявителя, около часа дня на домашний телефон 82-летней женщины позвонил неизвестный. Мужчина представился сотрудником полиции и сообщил, что у сына пенсионерки возникли сложности, и чтобы с ними разобраться, нужны деньги. На следующий день незнакомец пришел домой к женщине и забрал 600 тысяч рублей.

Стражи порядка изъяли записи с камер наблюдения и составили приметы преступника. В настоящий момент ведется его розыск. По факту мошенничества возбудили уголовное дело.

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