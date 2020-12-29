Пожилая петербурженка отдала аферисткам 294 тысяч рублей и украшения за снятие порчи

Мудреный ритуал раскрыл обман спустя почти полтора месяца.

Вечером 25 января в полицию обратилась пожилая петербурженка. Как стало известно Piter.TV, в день своего рождения 78-летняя женщина пожаловалась на двух аферисток, которые развели ее деньги и ювелирные украшения в начале декабря прошлого года.

Как выяснилось, к пенсионерке на Соборной площади в Пушкине подошли женщины цыганской и славянской внешности и заявили, что на горожанке порча. Для проведения ритуала мошенницы убедили пенсионерку снять со счетов все деньги, взять из квартиры все ювелирные изделия, завернуть их в тряпку и отдать "целительницам". Доверчивая пенсионерка передала незнакомкам 294 рубля, два кольца и кулон, неизвестные провели ритуал с драгоценностями в тряпке и отдали все обратно. После этого аферистки велели женщине не трогать принесенный домой тряпичный сверток, а 25 января вернуться на то же место, где пожилую горожанку пообещали ждать. В понедельник пенсионерку никто не ждал, а денег и украшений в тряпке дома не оказалось. Больше месяца наивная женщина действительно не разворачивала уже опустошенную тряпку, потому и не обращалась в полицию.

Возбуждено уголовное дело, мошенниц разыскивают.

Ранее мы рассказывали, что неизвестные забрались по строительным лесам в квартиры в Петроградском районе и унесли с собой репродукции картин.

Фото: Piter.TV