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Неизвестные забрались по строительным лесам в квартиры в Петроградском районе и унесли с собой репродукции картин
Сегодня, 10:14
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Неизвестные забрались по строительным лесам в квартиры в Петроградском районе и унесли с собой репродукции картин

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Кража произошла на днях.

Неизвестные вынесли копии репродукций художников из двух квартир в Петроградском районе, пока их хозяин находится в Великобритании. Злоумышленники забрались с помощью строительных лесов, узнал Piter.TV от источника. 

В полицию с сообщением о кражах обратилась пенсионерка, проживающая на улице Савушкина. Она рассказала о случившемся в квартирах на Каменноостровском проспекте. Они находятся в одном доме, но на разных этажах. 

Было установлено, что злоумышленники попали в помещения в период с 31 декабря 2020 по 4 января 2021. Они забрались по строительным лесам на фасаде, а так отжали стеклопакет окон. Украденное не представляет исторической и культурной ценности. Картины были написаны неизвестными художниками. Размер материального ущерба устанавливается.

С хозяином квартир, который более года находится в Англии, пришлось связаться по видеосвязи. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что псевдогадалки обманули пенсионеров из Петербурга и области на 1,6 млн рублей. 

Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Теги: кража, репродукции, строительные леса
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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