Неизвестные забрались по строительным лесам в квартиры в Петроградском районе и унесли с собой репродукции картин

Кража произошла на днях.

Неизвестные вынесли копии репродукций художников из двух квартир в Петроградском районе, пока их хозяин находится в Великобритании. Злоумышленники забрались с помощью строительных лесов, узнал Piter.TV от источника.

В полицию с сообщением о кражах обратилась пенсионерка, проживающая на улице Савушкина. Она рассказала о случившемся в квартирах на Каменноостровском проспекте. Они находятся в одном доме, но на разных этажах.

Было установлено, что злоумышленники попали в помещения в период с 31 декабря 2020 по 4 января 2021. Они забрались по строительным лесам на фасаде, а так отжали стеклопакет окон. Украденное не представляет исторической и культурной ценности. Картины были написаны неизвестными художниками. Размер материального ущерба устанавливается.

С хозяином квартир, который более года находится в Англии, пришлось связаться по видеосвязи.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что псевдогадалки обманули пенсионеров из Петербурга и области на 1,6 млн рублей.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com