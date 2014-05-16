На трассе А-120 на съезде на Московское шоссе столкнулись две "Газели"

Пострадал один из водителей.

В Тосненском районе Ленинградской области произошло лобовое столкновение двух автомобилей марки "Газель". Об этом рассказали в Аварийно-спасательной службе ЛО.

На трассе А-120 на съезде на Московское шоссе 22 июля произошло лобовое столкновение двух автомобилей марки "Газель". В результате дорожного происшествия пострадал один из водителей.

Спасатели поисково-спасательного отряда г. Тосно оказали помощь пострадавшему и передали сотрудникам скорой помощи. Также дежурной сменой проведено отключение АКБ автомобилей.

Фото: Telegram/ Аварийно-спасательная служба ЛО