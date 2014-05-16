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На трассе А-120 на съезде на Московское шоссе столкнулись две "Газели"
Сегодня, 11:44
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На трассе А-120 на съезде на Московское шоссе столкнулись две "Газели"

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Пострадал один из водителей.

В Тосненском районе Ленинградской области произошло лобовое столкновение двух автомобилей марки "Газель". Об этом рассказали в Аварийно-спасательной службе ЛО.

На трассе А-120 на съезде на Московское шоссе 22 июля произошло лобовое столкновение двух автомобилей марки "Газель". В результате дорожного происшествия пострадал один из водителей.

Спасатели поисково-спасательного отряда г. Тосно оказали помощь пострадавшему и передали сотрудникам скорой помощи. Также дежурной сменой проведено отключение АКБ автомобилей.

Фото: Telegram/ Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: газель, московское шоссе
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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