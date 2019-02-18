США: Восемнадцать машин столкнулись на гонке NASCAR

Опубликовано видео столкновений спорткаров на престижной американской гонке во Флориде.

17 февраля на престижной гонке NASCAR, которые проходили во Флориде (США) столкнулись 18 спорткаров.

Сообщается, что ошибка одного из пилотов повлекла за собой столкновение почти 20 автомобилей. Пламя, искры, скрежет металла - это то, что увидели зрители гонки Daytona 500. Несмотря на такой масштаб аварии, серьезно ни один из пилотов не пострадал.

Заезд пришлось прервать, чтобы очистить трассу от искореженных спорткаров.

Ранее Piter.TV публиковал видео из Москвы, где в ходе драки погиб 22-летний чемпион России по рукопашному бою.

Видео: Twitter/NASCAR