Фестиваль GARAGE FEST на Автодроме "Игора Драйв" соберет любителей гонок и музыки

Гостей ждут выступления артистов, выставка уникальных автомобилей и заезд редких машин по гоночному треку.

6 и 7 августа 2022 года впервые на Автодроме "Игора Драйв" в Петербурге состоится фестиваль скорости, драйва и музыки – GARAGE FEST Игора Драйв.

Организаторы подготовили большую концертную программу: на сцене выступят Моя Мишель, NILETTO, L"One, группа Звери и другие молодые исполнители и творческие коллективы. В рамках фестиваля пройдет 4-часовая гонка на выносливость Russian Endurance Challenge 2022. Также для жителей и гостей города будет работать тематическая зона "Автокультура", где представят уникальные автомобили из частных коллекций и реставрационных мастерских.

Участники GARAGE FESTa смогут познакомиться с гонщиками, узнать про особенности спорткаров и послушать лекции. Также в программе фестиваля: заезды редких автомобилей по гоночному треку "Игора Драйв".

Фото: GARAGE FEST