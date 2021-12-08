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Фестиваль GARAGE FEST на Автодроме "Игора Драйв" соберет любителей гонок и музыки
Сегодня, 12:38
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Фестиваль GARAGE FEST на Автодроме "Игора Драйв" соберет любителей гонок и музыки

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Гостей ждут выступления артистов, выставка уникальных автомобилей и заезд редких машин по гоночному треку.

6 и 7 августа 2022 года впервые на Автодроме "Игора Драйв" в Петербурге состоится фестиваль скорости, драйва и музыки – GARAGE FEST Игора Драйв. 

Организаторы подготовили большую концертную программу: на сцене выступят Моя Мишель,  NILETTO, L"One, группа Звери и другие молодые исполнители и творческие коллективы. В рамках фестиваля пройдет 4-часовая гонка на выносливость Russian Endurance Challenge 2022. Также для жителей и гостей города будет работать тематическая зона "Автокультура", где представят уникальные автомобили из частных коллекций и реставрационных мастерских. 

Участники GARAGE FESTa смогут познакомиться с гонщиками, узнать про особенности спорткаров и послушать лекции. Также в программе фестиваля: заезды редких автомобилей по гоночному треку "Игора Драйв".

Фото: GARAGE FEST

Теги: garage fest, автогонки, игора драйв
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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