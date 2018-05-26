На автодроме "Игора Драйв" в Ленобласти пройдет первый "Балтика Фест"

Первый гастрономический фестиваль "Балтика Фест" состоится 13 сентября на автодроме "Игора Драйв" в Ленинградской области. В программе — концерты известных исполнителей, презентации новых сортов пива и семейные развлечения.
Организаторы заявили, что посетителей ждут концерты групп "Дискотека Авария", "Чайф" и певицы Мари Краймбрери. Для гостей подготовят развлечения для всей семьи, а также дегустацию новых сортов пива. В рамках фестиваля пройдет выставка, посвященная роли пива в культуре и истории. Отдельно состоится обсуждение перспектив российского хмелеводства и пивоваренной отрасли. По словам организаторов, напитки для мероприятия произведены из отечественного сырья.
Представители компании "Балтика" отмечают, что их продукция рассчитана на сочетание с традиционной российской кухней. Гендиректор автодрома "Игора Драйв" Алексей Титов сообщил, что проведение гастрономического фестиваля на площадке стало новым опытом для команды и возможностью расширить назначение комплекса.
Ранее сообщалось, что семейный просветительский фестиваль "Открытый урок" состоится в Летнем саду.
Фото: pxhere
