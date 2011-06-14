Семейный просветительский фестиваль "Открытый урок" состоится в Летнем саду

Посетители мероприятия — дети и родители — примут участие в увлекательных мастер-классах, интеллектуальных играх, творческих заданиях и научных экспериментах.

Накануне Дня знаний, 30 августа, в Летнем саду пройдет семейный праздник просвещения — фестиваль "Открытый урок", организатором которого выступает Русский музей при участии ведущих музеев и культурных площадок Петербурга.

С двенадцати утра до шести вечера вдоль центральных дорожек парка разместятся павильоны более 25 учреждений, включая Государственный Эрмитаж, Петергоф, Музей железной дороги России, Этнографический музей, Планетарий, Музей Фаберже и прочие.

Посетители мероприятия — дети и родители — примут участие в увлекательных мастер-классах, интеллектуальных играх, творческих заданиях и научных экспериментах. Ребята получат возможность поучаствовать в виртуальных археологических раскопках, составить ботанический альбом, заняться уходом за садовыми скульптурами, попробовать себя в роли режиссера немого фильма и отправиться в фантастическое путешествие на космических кораблях.

Участники конкурсов и викторин смогут выиграть свыше тысячи ценных подарков. Параллельно гостям предложат насладиться яркими театральными постановками, зрелищными фокусами, захватывающим цирковым искусством, громким барабанным перфомансом Drum Time, торжественной музыкальной прогулкой по аллеям сада и возможностью почувствовать себя художником, создавая огромную картину коллективного творчества. В специально оборудованной фотозоне посетители смогут увидеть свое отражение сквозь линзы искусственного интеллекта.

Фото: предоставлено организаторами фестиваля

