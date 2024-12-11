Под Петербургом более 4 тыс. человек приняли участие в "Лыжне России"

Участники выбирали дистанции 5 или 10 километров.

Более 4 тысяч человек приняли участие во Всероссийской лыжной гонке "Лыжня России", которая прошла на автодроме "Игора Драйв" в Ленинградской области.

В соревнованиях приняли участие лыжники разных возрастов и уровней подготовки, которым предлагалось на выбор две дистанции: 5 и 10 километров.

В гонке на 10 км в возрастной категории после 1976 года среди мужчин победу одержал Михаил Куклин, среди женщин лучшей стала Виктория Тропова. В возрастной категории 1975 года рождения среди мужчин первым финишировал Дмитрий Семенов, а среди женщин - Светлана Соболева.

На дистанции 5 км в возрастной категории 2009-2010 годов рождения лучший результат среди юношей показал Дамир Халиков, среди девушек победительницей стала Анна Рыбакова. В возрастной категории 2007-2008 годов рождения лучшими стали Глеб Герасимов и Диана Богаткина. Все финишировавшие участники были награждены памятными медалями и тёплыми шапками с символикой "Лыжни России".

"Ещё несколько дней назад мы сомневались, будем ли проводить этот старт, но сегодня слегка морозная и солнечная погода дала нам шанс провести эту 43-ю гонку. И не зря: "Лыжня России" в этом году стала самой массовой, а количество участников превышает всевозможные спортивные мероприятия" Зампред правительства Ленинградской области — председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой

Ранее Piter.TV сообщал, что во всеволожске открылась новая Ледовая арена.

Фото: ВКонтакте / Комитет по спорту Ленинградской области