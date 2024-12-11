В Полюстровском парке пройдет районный этап "Лыжни России"

Дистанции зависят от возраста: 500, 1, 2 и 3 тыс. метров.

В Полюстровском парке 8 февраля состоится районный этап "Лыжни России-2025". Об этом рассказали в администрации Красногвардейского района Петербурга.

Поучаствовать в мероприятии сможет любой желающий. Дистанции зависят от возраста: 500, 1, 2 и 3 тыс. метров. С подробной информацией получится ознакомиться здесь.

Регистрация начнется с 11:00, старт – в 12:00. Место встречи: угол проспекта Металлистов и Апрельской улицы.

Кроме того, участников будет ждать полевая кухня с кашей и горячим чаем. Для юных лыжников организуют "Веселые старты".

Ранее на Piter.TV: в Петербурге пройдет второй этап лыжных гонок за Кубок Губернатора.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга