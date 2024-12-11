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В Полюстровском парке пройдет районный этап "Лыжни России"
Сегодня, 14:58
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В Полюстровском парке пройдет районный этап "Лыжни России"

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Дистанции зависят от возраста: 500, 1, 2 и 3 тыс. метров.

В Полюстровском парке 8 февраля состоится районный этап "Лыжни России-2025". Об этом рассказали в администрации Красногвардейского района Петербурга. 

Поучаствовать в мероприятии сможет любой желающий. Дистанции зависят от возраста: 500, 1, 2 и 3 тыс. метров. С подробной информацией получится ознакомиться здесь

Регистрация начнется с 11:00, старт – в 12:00. Место встречи: угол проспекта Металлистов и Апрельской улицы. 

Кроме того, участников будет ждать полевая кухня с кашей и горячим чаем. Для юных лыжников организуют "Веселые старты".

Ранее на Piter.TV: в Петербурге пройдет второй этап лыжных гонок за Кубок Губернатора. 

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга 

Теги: лыжня россии, полюстровский парк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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