  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Доцент РГПУ имени Герцена отдал миллионные накопления пожилому дропу в Полюстровском парке
Сегодня, 8:48
138
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Доцент РГПУ имени Герцена отдал миллионные накопления пожилому дропу в Полюстровском парке

0 0

Пенсионерку разыскивает полиция, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге доцент одной из кафедр РГПУ имени А. И. Герцена лишился из-за мошенников миллионных накоплений. Деньги забрала пенсионерка, пишет "Фонтанка" 5 сентября. 

К правоохранителям 74-летний сотрудник вуза обратился накануне. По словам потерпевшего, еще 29 августа ему позвонили незнакомцы, представившиеся работниками различных служб и организаций. Они убедили пожилого мужчину в том, что все имеющиеся средства необходимо задекларировать "для безопасности". 

Жертва мошенников послушался, снял деньги с вкладов и отдал их наличными неизвестной женщине в Полюстровском парке. Ее разыскивает полиция, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: благодаря прокуратуре аннулирован кредит пожилой петербурженки, взятый под давлением мошенников. 

Фото: Piter.TV 

Теги: мошенники, полюстровский парк
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии