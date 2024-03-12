Доцент РГПУ имени Герцена отдал миллионные накопления пожилому дропу в Полюстровском парке

Пенсионерку разыскивает полиция, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Петербурге доцент одной из кафедр РГПУ имени А. И. Герцена лишился из-за мошенников миллионных накоплений. Деньги забрала пенсионерка, пишет "Фонтанка" 5 сентября.

К правоохранителям 74-летний сотрудник вуза обратился накануне. По словам потерпевшего, еще 29 августа ему позвонили незнакомцы, представившиеся работниками различных служб и организаций. Они убедили пожилого мужчину в том, что все имеющиеся средства необходимо задекларировать "для безопасности".

Жертва мошенников послушался, снял деньги с вкладов и отдал их наличными неизвестной женщине в Полюстровском парке. Ее разыскивает полиция, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Piter.TV