Благодаря прокуратуре аннулирован кредит пожилой петербурженки, взятый под давлением мошенников

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку по обращению 68-летней местной жительницы. В апреле прошлого года женщина взяла кредит под 27% годовых и перевела 260 тыс. рублей мошенникам. Об этом сообщили 3 сентября в надзорном ведомстве.

Злоумышленники убедили потерпевшую в том, что она аннулирует займ, оформленный на нее ранее.

По закону сотрудники банка, действуя добросовестно и осмотрительно, обязаны были убедиться, что финансовая операция совершается клиентом добровольно, но не сделали этого. Пресс-служба прокуратуры Петербурга

Прокурор обратилась в суд с исковым заявлением о признании кредитного договора недействительным. Требования удовлетворены, с банка взыскали 87 тыс. рублей. Эту сумму пенсионерка успела выплатить в счет погашения кредита.

Фото: Piter.TV