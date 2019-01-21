  1. Главная
Благодаря прокуратуре аннулирован кредит пожилой петербурженки, взятый под давлением мошенников
Сегодня, 11:28
С банка взыскали 87 тыс. рублей, эту сумму пенсионерка успела выплатить в счет погашения кредита.

Прокуратура Кировского района Петербурга провела проверку по обращению 68-летней местной жительницы. В апреле прошлого года женщина взяла кредит под 27% годовых и перевела 260 тыс. рублей мошенникам. Об этом сообщили 3 сентября в надзорном ведомстве. 

Злоумышленники убедили потерпевшую в том, что она аннулирует займ, оформленный на нее ранее. 

По закону сотрудники банка, действуя добросовестно и осмотрительно, обязаны были убедиться, что финансовая операция совершается клиентом добровольно, но не сделали этого. 

Пресс-служба прокуратуры Петербурга 

Прокурор обратилась в суд с исковым заявлением о признании кредитного договора недействительным. Требования удовлетворены, с банка взыскали 87 тыс. рублей. Эту сумму пенсионерка успела выплатить в счет погашения кредита. 

Ранее мы рассказывали о том, что дроп из Кемерово вернет пенсионерке похищенные 350 тыс. рублей по иску прокуратуры Петербурга. 

Фото: Piter.TV 

