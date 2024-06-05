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В Полюстровском парке 17 мая состоится забег с собаками
Сегодня, 15:59
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В Полюстровском парке 17 мая состоится забег с собаками

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Особое внимание уделят помощи животным из приюта: организаторы предлагают пробежаться с собакой, которая ищет дом.

В Полюстровском парке 17 мая состоится юбилейный забег с собаками "Необыкновенный кросс". Об этом сообщили в администрации Красногвардейского района Петербурга. 

Участников ожидают насыщенная программа, призы, яркие эмоции и сюрпризы. Особое внимание уделят помощи животным из приюта: организаторы предлагают пробежаться с собакой, которая ищет дом. Это возможность помочь питомцу в социализации и поиске семьи. 

С расписанием забегов и возрастными категориями получится ознакомиться здесь

Ранее мы рассказывали о том, что ежегодный забег "Бегом с Дневником" состоится 18 мая. Центральным событием станет тематическая акция "Забег Петров Первых". Ожидается участие свыше 3 тыс. человек из разных регионов РФ и зарубежных стран. 

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга

Теги: благотворительный забег, полюстровский парк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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