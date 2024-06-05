В Полюстровском парке 17 мая состоится забег с собаками

Особое внимание уделят помощи животным из приюта: организаторы предлагают пробежаться с собакой, которая ищет дом.

В Полюстровском парке 17 мая состоится юбилейный забег с собаками "Необыкновенный кросс". Об этом сообщили в администрации Красногвардейского района Петербурга.

Участников ожидают насыщенная программа, призы, яркие эмоции и сюрпризы. Особое внимание уделят помощи животным из приюта: организаторы предлагают пробежаться с собакой, которая ищет дом. Это возможность помочь питомцу в социализации и поиске семьи.

С расписанием забегов и возрастными категориями получится ознакомиться здесь.

Ранее мы рассказывали о том, что ежегодный забег "Бегом с Дневником" состоится 18 мая. Центральным событием станет тематическая акция "Забег Петров Первых". Ожидается участие свыше 3 тыс. человек из разных регионов РФ и зарубежных стран.

Фото: пресс-служба администрации Красногвардейского района Петербурга