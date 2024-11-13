В Полюстровском парке появились кормушки для птиц, сделанные школьниками

В парке обитают воробьи, голуби, синицы, снегири, свиристели и дятлы.

По доброй традиции школьники повесили кормушки для птиц в Полюстровском парке в Петербурге. Дети сделали их своими руками, пишет 6 марта телеканал "Санкт-Петербург".

В парке обитают воробьи, голуби, синицы, снегири, свиристели и дятлы.

Самое главное, мы же просто привлекаем птичку в естественную фауну, например, в Полюстровский парк. А они, прилетев сюда и обустроив свои гнезда, начнут уже питаться теми растениями, теми зернышками или червячками, гусеницами, которые им нужнее. Елена Матчанова, начальник участка эксплуатации садово-паркового предприятия "Охтинка"

Акция проводится при поддержке городского комитета по благоустройству. Пернатых нужно кормить нежареными семечками или несоленым салом.

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Фото: pxhere