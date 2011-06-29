В Юнтолово вороны бросают камни на автомобили

Биолог пояснил, что эти птицы так играют.

В Приморском районе Петербурга жители домов 25 и 27 по Парашютной улице пожаловались на ворон, которые бросают камни на машины. По словам биолога Павла Глазкова, птицы играют, пишет "Фонтанка" 26 февраля.

Специалист рассказал, что вороны обладают высоким интеллектом, поэтому им свойственны игры. Иногда пернатые катаются с крыш автомобилей, как с горки. Кроме того, эти птицы коллективные: один что-то начинает делать, другие повторяют.

Важно убрать крупный щебень с крыш, иначе вороны продолжат свое хулиганство.

Это нельзя на самотек пускать. Машину, конечно, тоже жалко, но машина – это железо, как ни крути. Камень же может и на голову человека приземлиться, тем более ребенка. Павел Глазков, биолог

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