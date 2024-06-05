Ежегодный забег "Бегом с Дневником" состоится 18 мая

Центральным событием программы станет тематическая акция "Забег Петров Первых".

Уже в ближайшее воскресенье, 18 мая, Приморский парк Победы примет грандиозное мероприятие – ежегодный благотворительный забег "Бегом с Дневником", инициированный "Петербургскиим дневником". Это событие приурочено ко Дню города и ожидается участие свыше трёх тысяч человек из разных регионов России и зарубежных стран.

Центральным событием программы станет тематическая акция "Забег Петров Первых". Каждый участник сможет почувствовать себя Петром Великим, надев исторические костюмы эпохи императора – треуголки, сюртуки, жабо или камзолы. Специально для костюмерного забега предусмотрена дистанция длиной 353 метра, символизирующая возраст основателя Петербурга, отмечающего в этот год 353-летие.

Кроме того, участникам предложат традиционные беговые дистанции: 5 и 10 км для взрослых, а также специальные трассы для детей разного возраста – 500 м (детям 5–8 лет), 1 км (детям 9–14 лет). Финишировавшие спортсмены получат памятные медали, а лучшие в категориях будут награждены кубками и призами от партнёров события.

Фото: Роман Пименов / "Петербургский дневник"