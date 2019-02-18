Москва: В драке погиб чемпион России по рукопашному бою

В сети опубликовано видео драки охранника и молодого человека с камеры наблюдения.

Накануне, 17 февраля, в центре Москвы погиб в драке чемпион России по рукопашному бою 22 летний Геннадий Павлов.

Молодой человек пытался попасть внутрь "Минкомсвязи" на Тверской в Москве. Охранник попросил предъявить документы, и завязалась словесная перепалка, в ходе которой молодой человек набросился с кулаками на 51-летнего охранника. Мужчина поначалу только закрывался от посыпавшихся на него ударов, а затем начал обороняться.

В ходе драки оба мужчины упали, а вскоре охранник понял, что напавший на него парень не дышит. Он вызвал скорую, но медики лишь констатировали смерть 22-летнего борца.

Прибывшая на место полиция, задерживать охранника не стала.

Видео: Следак шепнул