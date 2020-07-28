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Доброе видео: На Сахалине рыбаки спасли запутавшегося в сетях медвежонка

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Медвежонок громко рычал и пытался укусить своих спасителей.

Южно-Сахалинские рыбаки спасли из сетей маленького медвежонка.

Рыбаки во время осмотра сетей для вылова рыбы обнаружили совсем маленького медвежонка, который запутался в снасти. Суровые мужчины решили спасти несмышленыша. Длинным ножом они долго пытались разрезать сеть опутавшую косолапого. 

Медвежонок при этом отчаянно громко рычал и пытался укусить рыбаков. Когда маленький косолапый оказался на свободе он убежал, оставив своим спасителям вместо благодарности царапины и укусы.

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Видео: ЧП Сахалин

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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