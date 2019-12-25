Кошки помогли раненой собаке перейти дорогу

Трогательная картина взаимовыручки животных попала в объектив видеорегистратора.

На Краснодарской трассе две кошки помогли израненной собаке перейти ночную трассу, сообщает телеграм-канал HUE. На опубликованном видео с видеорегистратора видно, что две кошки кружат на дороге вокруг собачки. При приближение авто отчетливо видно, что собака ранена, а кошки ее охранят.

Дальнейшая судьба животных не известна. Когда было снято видео, и в каком точно месте, также не уточняется.

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Видео: HUE