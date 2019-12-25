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Кошки помогли раненой собаке перейти дорогу
Сегодня, 8:48
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MShaffter

Кошки помогли раненой собаке перейти дорогу

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Трогательная картина взаимовыручки животных попала в объектив видеорегистратора.

На Краснодарской трассе две кошки помогли израненной собаке перейти ночную трассу, сообщает телеграм-канал HUE. На опубликованном видео с видеорегистратора видно, что две кошки кружат на дороге вокруг собачки. При приближение авто отчетливо видно, что собака ранена, а кошки ее охранят. 

Дальнейшая судьба животных не известна. Когда было снято видео, и в каком точно месте, также не уточняется.

Ранее: В Новоалтайске пьяная женщина насмерть сбила на обочине 6-етнего мальчика (видео с места трагедии).

Видео: HUE

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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