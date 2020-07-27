В Новоалтайске пьяная автоледи сбила насмерть 6-летнего мальчика

В результате наезда машин оказался зажат между авто и столбом освещения.

В Новоалтайске 6-летний ребенок погиб по вине пьяной женщины за рулем.

Жуткое ДТП произошло накануне, 26 июля, в Новоалтайске Алтайского края. МВД РФ по Алтайскому краю сообщили детали ДТП. В 21 час 50 минут 6-летний мальчик шел по правой обочине на улице Белоярская в районе дома № 167В. Женщина 1975 года, находясь за рулем в алкогольном опьянении не справилась с управлением, совершила съезд с проезжей части и снесла на обочине ребенка. Мальчик оказался зажат между автомобилем и столбом. От полученных травм он погиб на месте.

По факту дорожно-транспортного происшествия ведется проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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