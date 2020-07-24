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Видео момента ДТП: На Алтае пожарная машина протаранила поезд

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По предварительным данным у машины отказали тормоза.

Сегодня днем на переезде в ДТП с пожарной машиной и поездом погиб водитель.

Авария произошла на железнодорожном переезде 183-го км перегона Озерки - Цаплино Алтайского региона. Пожарная машина не остановилась у переезда и на полном ходу врезалась в идущий грузовой состав. В результате ДТП погиб водитель пожарной машины. Пострадали 3 его пассажира. У состава сошли с рельсов 2 грузовых порожних вагона. По предварительным данным, у машины отказали тормоза.

В соцсетях опубликовано видео с камеры наблюдения на переезде. На кадрах видно, что машина даже не снизила скорость перед переездом и на полном ходу врезалась в несущийся состав.

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

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