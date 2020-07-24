Видео:В Челябинской области машину разорвало пополам в ДТП и раскидало по разные стороны трассы

Водитель разорванной машины погиб на месте аварии.

Накануне, 23 июля, в Челябинской области произошло жуткое ДТП, в которой погиб 29-летний водитель.

Авария произошла недалеко от озера Еловое на 9 километре автодороги Миасс — Чебаркуль. В условиях дождя водитель автомобиля Honda Civic вылетел на встречку и столкнулся с Chevrolet Tahoe. В результате мощного удара "Хонду" разорвало пополам и части раскидало по разные стороны от дороги.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что молодой человек ехал с горы на большой скорости (примерно 130 километров в час) и на мокрой из-за дождя трассе машина стала неуправляемой. Водитель "Хонды" погиб мгновенно. Водитель "Шевроле"с травмами различной тяжести госпитализирован, его состояние не уточняется.

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