Видео момента ДТП: В Набережных Челнах перевернулась маршрутка с пассажирами

В ДТП пострадали 8 человек.

Накануне вечером, 22 июля, в Набережных Челнах перевернулась маршрутка с пассажирами.

ДТП произошло около 18.00 на перекрёстке проспектов Сююмбике и Автозаводского. В результате столкновения пассажирской маршрутной "Газели" и легковой иномарки "Хонда" маршрутка перевернулась.

Сообщается о 8 пострадавших. У всех пострадавших травмы средней степени тяжести. На месте ДТП работали 4 бригады скорой помощи. Детей среди пострадавших нет. В соцсетях пользователи сообщают, что маршрутка вылетела на перекресток на запрещающий красный сигнал светофора.

Кроме того, момент ДТП попал в поле зрения видеорегистратора машины очевидца. Видеозапись поможет сотрудникам ГИБДД выяснить все обстоятельства аварии.

Ранее: Появилось первое видео с места ДТП в Чите с перевернувшейся маршруткой

Видео: Instagram/Набережные Челны Life