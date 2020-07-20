Появилось первое видео с места ДТП в Чите с перевернувшейся маршруткой

В ДТП есть много пострадавших.

В центре Читы перевернулась маршрутка с пассажирами.

Сегодня, 20 июля, на пересечении Ленинградской и Амурской в Чите в ДТП перевернулся маршрутный микроавтобус. По сообщениям в соцсетях в ДТП пострадали 15 человек. Несколько человек госпитализированы. По сообщениям ТАСС госпитализация потребовалась 8 пассажирам.

Региональное издание zabnews сообщает, что по предварительным данным ДТП произошло из-за водителя легковой иномарки "Тойота", водитель который не уступил дорогу маршрутке, которая ехала по главной.

После столкновения маршрутка полная пассажиров перевернулась на бок. Очевидец снял на видео место ДТП. Данное видео опубликовано в одном из пабликов Читы в ВКонтакте.

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Видео: ВК, Регион-75 | Чита

Фото: ВК, Александр Рубцов