Видео момента ДТП: При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина

Еще 2 человека получили травмы. За рулем автобуса была водитель женщина.

В Москве городской автобус насмерть задавил женщину на остановке.

Смертельное ДТП произошло сегодня утром, 20 июля, на Краснодонской улице, сообщает т-м канал BAZA. За рулем автобуса была женщина водитель. По предварительным данным она не справилась с управлением. Утром перед выходом на рейс она прошла необходимую проверку.

На опубликованных кадрах видео видно, что автобус резко поворачивает вправо и въезжает в остановку общественного транспорта. В результате ДТП погибла пожилая женщина, еще 2 человека травмированы.

Семье погибшей Дептранс пообещал материальную поддержку.

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Видео:т-м канал BAZA