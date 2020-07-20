Видео момента ДТП: При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина

В Москве городской автобус насмерть задавил женщину на остановке.
Смертельное ДТП произошло сегодня утром, 20 июля, на Краснодонской улице, сообщает т-м канал BAZA. За рулем автобуса была женщина водитель. По предварительным данным она не справилась с управлением. Утром перед выходом на рейс она прошла необходимую проверку.
На опубликованных кадрах видео видно, что автобус резко поворачивает вправо и въезжает в остановку общественного транспорта. В результате ДТП погибла пожилая женщина, еще 2 человека травмированы.
Семье погибшей Дептранс пообещал материальную поддержку.
Сегодня ранее:Видео с места ДТП: Под Ростовом в ДТП с полицейским автомобилем погибла женщина
Видео:т-м канал BAZA
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