Видео с места ДТП: Под Ростовом в ДТП с полицейским автомобилем погибла женщина

В данном ДТП пострадал 5-летний ребенок.

В Батайске Ростовской области в ДТП с полицейским авто погибла молодая женщина.

ТАС со ссылкой на отдел пропаганды управления ГИБДД по Ростовской области сообщает, что в 17 часов 10 минут на пересечении улиц Куйбышева и Ленинградская в городе Батайске произошло столкновение ВАЗ "семерки" с патрульным автомобилем полиции. По предварительным данным, ВАЗ выехал на перекресток на запрещающий красный сигнал светофора.

Тяжелые травмы в ДТП получила женщина 1984 года рождения и 5-летний ребенок. Женщина, несмотря на все усилия медиков, от полученных травм скончалась в больнице. Полицейский автомобиль от удара перевернулся на бок. В соцсетях со ссылкой на очевидца ДТП сообщают, что на красный сигнал светофора проехала именно служебная машина.

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Фото: ВК, Авто • Ростов-на-Дону • Регион 61, Ростов_crash

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