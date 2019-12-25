В Подмосковье отчим регулярно истязал 2-летнего пасынка

На мать ребенка также завели уголовное дело.

В Дмитрове Московской области отчим регулярно избивал 2-летнего сына сожительницы.

В субботу на КПП одного из СНТ Дмитрова охранник обнаружил 2-летнего мальчика с травмами леса и тела, ребенок был один без взрослых. Малыша госпитализировали в больницу Дмитрова, где медики оказывают ему необходимую помощь.

Как удалось выяснить, ребенка с 1 по 18 июля систематически избивал отчим. Сейчас следственные органы ходатайствуют об аресте мужчина. В отношении матери, 29-летней уроженки Тулы, также возбуждено уголовное дело по статье " Неисполнение родительских обязанностей".

Мужчина на допросе признался, что избивал ребенка из-за неприязни.

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