В Саратовской области мужчина забил кулаками полуторагодовалого сына сожительницы из-за плача

В Балашове Саратовской области отчим забил насмерть сына сожительницы из-за плача.
Чудовищное убийство произошло 24 марта 2020 года в одном из домов на улице Шоссейной города Балашова Саратовской области. 22-летний пьяный мужчина, пока его сожительница была на работе, из-за плача нанес несколько ударов кулаками по голове полуторагодовалому сыну женщины. Она узнала о случившемся вечером, когда вернулась с работы, и сообщила в полицию.
Мужчина был задержан и арестован на 2 месяца. Сегодня, 28 мая, по ходатайству следственного органа судом продлен срок содержания обвиняемого под стражей до 24 августа 2020 года. Расследование уголовного дела продолжается.
В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на закрепление доказательств, в том числе выполняется ряд судебных экспертиз, которые позволят дать полную и объективную оценку действиям обвиняемого.
СУ СК РФ по Саратовской области
Сегодня ранее: Обвиняемый в убийстве и изнасиловании 14-летней школьницы из Пензы вину свою не признал
Фото: СУ СК РФ по Саратовской области
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все