В Саратовской области мужчина забил кулаками полуторагодовалого сына сожительницы из-за плача

Мужчина ранее был судим.

В Балашове Саратовской области отчим забил насмерть сына сожительницы из-за плача.

Чудовищное убийство произошло 24 марта 2020 года в одном из домов на улице Шоссейной города Балашова Саратовской области. 22-летний пьяный мужчина, пока его сожительница была на работе, из-за плача нанес несколько ударов кулаками по голове полуторагодовалому сыну женщины. Она узнала о случившемся вечером, когда вернулась с работы, и сообщила в полицию.

Мужчина был задержан и арестован на 2 месяца. Сегодня, 28 мая, по ходатайству следственного органа судом продлен срок содержания обвиняемого под стражей до 24 августа 2020 года. Расследование уголовного дела продолжается.

В настоящее время продолжается проведение следственных действий, направленных на закрепление доказательств, в том числе выполняется ряд судебных экспертиз, которые позволят дать полную и объективную оценку действиям обвиняемого. СУ СК РФ по Саратовской области

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Фото: СУ СК РФ по Саратовской области