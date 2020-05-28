Обвиняемый в убийстве и изнасиловании 14-летней школьницы из Пензы вину свою не признал

Прежде чем убить школьницу, изверг изнасиловал девочку. Обвиняемый ранее был осужден на 15 лет за убийство 11-летней девочки.

В Пензе обвиняемый в убийстве и изнасиловании 14-летней девочки отказался сотрудничать со следствием и вину свою не признал.

Следователями первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Пензенской области собрана достаточная база для предъявления обвинения 41-летнему жителю Пензенского района. Сегодня, 28 мая, ему предъявлено обвинение по статьям "убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера", "изнасилование несовершеннолетней", "насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней".

Обвиняемый отказался сотрудничать со следствием и вину свою не признал. Уточняется, что ранее мужчина был осужден на 15 лет за убийство 11-летней девочки.

Ранее Piter.TV рассказывал первые подробности жестокого убийства 14-летней школьницы из Пензы. О пропаже девочки сообщили 23 мая. 22 мая около 14 часов школьница ушла на прогулку и не вернулась к назначенному времени. В ходе поисковых мероприятий ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесополосе. 26 мая следственные органы сообщили о задержании жителя Пензенского района 1978 года рождения.

Фото и видео: СУ СК РФ по Пензенской области