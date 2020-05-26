В Пензе поймали предполагаемого жестокого убийцу школьницы

В убийстве, совершенном с особой жестокостью, задержан подозреваемый мужчина 1978 года рождения.

В Пензе задержан мужчина, который подозревается в убийстве 14-летней школьницы.

Ранее Piter.TV сообщал первые подробности об убийстве 14-летней школьницы в Пензе.

О пропаже девочки сообщили 23 мая. 22 мая около 14 часов школьница ушла на прогулку и не вернулась к назначенному времени. В ходе поисковых мероприятий ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесополосе.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". По сообщениям в местных СМИ девочка была задушена. Вскоре была разослана ориентировка мужчины, который подозревается в убийстве девочки. Он засветился на камерах видеонаблюдения в магазине.

Сегодня следственные органы сообщили о задержании жителя Пензенского района 1978 года рождения. Сегодня с его участием проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств особо тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней и закрепление доказательственной базы.

Сегодня ранее: В Мурманской области на дне реки обнаружено тело пропавшей 4-летней девочки

Фото и видео: СУ СК РФ по Пензенской области