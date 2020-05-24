Пропавшую в Пензе школьницу нашли убитой

Cледственный комитет Пензы расследует причины гибели 14-летней школьницы, которую накануне объявили пропавшей. Об этом сообщили в областном СК.
О пропаже девочки сообщил 23 мая. За день до этого она ушла на прогулку и не вернулась. В ходе поисковых мероприятий ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесополосе.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Наказание за эту статью предусматривает лишения свободы вплоть до пожизненного заключения.
Оперативники ведут поиск лица, совершившего данное преступление.
Видео: СК РФ
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