Пропавшую в Пензе школьницу нашли убитой

Девочка ушла на прогулку и не вернулась.

Cледственный комитет Пензы расследует причины гибели 14-летней школьницы, которую накануне объявили пропавшей. Об этом сообщили в областном СК.

О пропаже девочки сообщил 23 мая. За день до этого она ушла на прогулку и не вернулась. В ходе поисковых мероприятий ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесополосе.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Наказание за эту статью предусматривает лишения свободы вплоть до пожизненного заключения.

Оперативники ведут поиск лица, совершившего данное преступление.

Видео: СК РФ