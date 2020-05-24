  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:17
110
Rybka123
Код вставки плеера

Пропавшую в Пензе школьницу нашли убитой

0 0

Девочка ушла на прогулку и не вернулась.

Cледственный комитет Пензы расследует причины гибели 14-летней школьницы, которую накануне объявили пропавшей. Об этом сообщили в областном СК. 

О пропаже девочки сообщил 23 мая. За день до этого она ушла на прогулку и не вернулась. В ходе поисковых мероприятий ее тело с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесополосе.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии". Наказание за эту статью предусматривает лишения свободы вплоть до пожизненного заключения. 

Оперативники ведут поиск лица, совершившего данное преступление. 

Видео: СК РФ 

Теги:
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии