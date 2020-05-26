В Мурманской области нашли тело пропавшей 4-летней девочки

Водолазы нашли ребенка на дне реки Тунтсайоки.

В Мурманской области нашли пропавшую девочку мертвой.

Четырехлетняя девочка вечером 23 мая ушла гулять со старшими товарищами рядом с поселком Алакуртти Мурманской области. Последний раз девочку видели играющей на берегу реки Тунтсайоки. Потом ребенок бесследно пропал. Тысяча человек, в том числе военные, спасатели и волонтеры, искали 2 дня ребенка.

Накануне, 25 мая, пришли печальные известия. Тело малышки нашли на дне реки в 500 метрах по течению от места, где ее видели в последний раз. По предварительным данным, ребенок утонул. Признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

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Видео: СУ СК РФ по Мурманской области