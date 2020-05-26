Под Самарой сгорели 11 частных жилых домов

Пожар начался ранним утром 26 мая в частном сектором в поселке Яицком. Без крова остались 40 семей.

Под Самарой в частном секторе поселка Яицкий произошел крупный пожар на площади 1000 квадратных метров.

В социальных сетях в пабликах города Самары сообщают, что пожар начался около 8 часов 30 минут (местное время) в частном секторе, где в основном проживают цыганские семьи. Сухая и ветряная погода способствовала быстрому распространению огня. По предварительным данным около 35-40 семей остались без крова.

Для тушения пожара привлечено 104 человека, 38 единиц техники, в том числе от МЧС России - 54 человека, 16 единиц техники. По предварительной информации погибших и пострадавших нет.

Фото: ВК, Типичная Самара

Видео: МЧС РФ