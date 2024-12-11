Пьяный угонщик внедорожника арестован на 11 суток за ДТП в центре Петербурга

Нетрезвый водитель пытался скрыться, но задел несколько машин на Восстания.

В Санкт-Петербурге 27-летний гражданин одной из стран Центральной Азии, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, арестован на 11 суток за ДТП, совершённое на угнанном внедорожнике. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, инцидент произошёл 25 января в центре города, когда сотрудники ДПС заметили автомобиль, двигавшийся с нарушениями ПДД. При попытке задержания водитель попытался скрыться, врезавшись в несколько припаркованных машин на Восстания. Пострадавших в результате ДТП нет.

Полиция установила, что автомобиль был угнан со станции техобслуживания в Московском районе. Кроме того, задержанный находился в федеральном розыске за незаконное пересечение границы. В отношении нарушителя составлены административные протоколы, а также возбуждено уголовное дело по статье о краже. После отбытия административного ареста он будет передан полиции Московского района для дальнейшего разбирательства по факту угона.

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Фото: Telegram-канал "Дорожный инспектор"