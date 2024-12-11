  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге автовышка снесла столб на перекрестке улиц Орджоникидзе и Ленсовета
Сегодня, 18:12
63
ksbond Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге автовышка снесла столб на перекрестке улиц Орджоникидзе и Ленсовета

0 0

Подробности ДТП выясняются.

В Санкт-Петербурге в этот понедельник, 27 января, на перекрёстке улиц Орджоникидзе и Ленсовета произошло ДТП, в результате которого автовышка снесла столб. Об этом сообщил подписчик сообщества "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

Сообщается, что автовышка по неустановленным причинам врезалась в столб, который в результате был повален.

Пользователи социальных сетей выразили возмущение произошедшим.

Ранее Piter.TV сообщал, что на пересечении Московского и Благодатной произошло ДТП с трамваем.

Фото: ВКонтакте /  "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"

Теги: дтп, дтп в петербурге, дтп с автовышкой
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии