В Петербурге автовышка снесла столб на перекрестке улиц Орджоникидзе и Ленсовета

Подробности ДТП выясняются.

В Санкт-Петербурге в этот понедельник, 27 января, на перекрёстке улиц Орджоникидзе и Ленсовета произошло ДТП, в результате которого автовышка снесла столб. Об этом сообщил подписчик сообщества "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

Сообщается, что автовышка по неустановленным причинам врезалась в столб, который в результате был повален.

Пользователи социальных сетей выразили возмущение произошедшим.

Ранее Piter.TV сообщал, что на пересечении Московского и Благодатной произошло ДТП с трамваем.

Фото: ВКонтакте / "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб"