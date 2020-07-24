Видео: Репетиция морского парада в Каспийске прошла среди отдыхающих

В Каспийске впервые пройдет парад в День ВМФ России 26-го июля.

В Каспийске отдыхающие купались рядом с военной техникой под звуки выстрелов.

Телеграм-канал BAZA опубликовал видео из Каспийска, где проходила репетиция морского парада в честь ВМФ России. На опубликованных кадрах видео взрослые и дети плещутся в волнах, которые нагоняет военная техника, репетируя парад, который состоится 26 июля.

В Каспийске морской парад пройдет впервые. В нем примут участие 12 военных кораблей. А после перед зрителями будет разыграно боевые эпизоды, сообщает ТАСС.

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Видео: BAZA