Пробные поезда по мосту через Амур в Китай запустят в конце 2019 года

Это будет первый ж/д мостовой переход между двумя странами (Китай и Россия).

Пробное движение поездов по трансграничному железнодорожному мосту через реку Амур до китайского Тунцзяна ожидается в 2019 году. Об этом на ПМЭФ рассказал губернатор Еврейской Автономной области Александр Левинталь.

Основная стройка должна завершиться к концу этого года. Сейчас идет монтаж рельс и завоз спецоборудования. В эксплуатацию мост введут уже в 2020 году.

Это будет первый ж/д мостовой переход между двумя странами (Китай и Россия). Его длина составит 2,209 километра.

На ПМЭФ стало известно, что за незаконной вырубкой леса и лесными пожарами будут следить спутники Роскосмоса.

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