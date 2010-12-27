За незаконной вырубкой леса и лесными пожарами будут следить спутники Роскосмоса

Об этом в пятницу журналистам на ПМЭФ-2019 сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

В Красноярском крае начали использовать спутники, которые могут работать в инфракрасном спектре и в режиме онлайн определять очаги лесных пожаров с точностью до 25 кв метров. Об этом на ПМЭФ-2019 рассказал гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

С помощью спутников можно оперативно реагировать на лесные пожары, так как они могут хорошо работать и при сильном задымлении. Все сведения будут передаваться региональным службам.

Также спутники помогут справиться с черными лесорубами. Компьютеры фиксируют определённый участок леса, разрешённый к вырубке, если вырубка происходит на соседнем "неразрешённом" участке, "он автоматически помечается красным маркером". Оперативная информация о незаконной вырубке леса будет передана региональным службам.

Ранее Голикова в рамках ПМЭФ заявила, что российское образование не соответствует требованиям рынка труда.

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