Глава России одобрил документ, нацеленный на сохранение позиций России в качестве морской державы.

Российскиц президент Владимир Путин утвердил Стратегию развития Военно-морского флота на период до 2050 года. Соответствующее заявление в интервью изданию "Аргументы и Факты" сделал помощник главы государства, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Эксперт заметил, что данный документ впервые принят в истории страны. В нем говорится о развитии мощного и современного флота в числе приоритетных задач, о восстановлении позиций РФ в качестве одной из величайших морских держав мира, о развитии современного и мощного флота с долгосрочными видения сценариями развития обстановки в мировом океане, при эволюции вызовов и угроз, установление целей и задач, стоящих перед ВМФ

Решение о подготовке Стратегии было принято еще в июле прошлого года на совещании в Кремле. По поручению президента Минобороны подготовило ее проект, доработанный затем Морской коллегией с учетом предложений федеральных ведомств и организаций. Итоговая редакция Стратегии была внесена на рассмотрение главе государства, и 30 мая он ее утвердил. речь Николая Патрушева

Дополнительно в профильной Стратегии содержится анализ развития военно-политической обстановки на геополитической арене, вариантов вероятных вооруженных конфликтов, потенциала ведущих военно-морских стран, оценивается текущее состояния и возможности российского ВМФ, сформулированы основные требования к будущему боевому составу флота, его основные задачи и механизмы. Николай Патрушев заметил, что в стране принят важный долгосрочный документ, способствующий укреплению военно-морской мощи.

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Фото: Pitet.tv